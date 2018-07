VIDÉO - Avant Macron, seuls Sarkozy et Hollande s'étaient exprimés devant le Congrès à Versailles

En fait, il n'était pas possible de réunir un Congrès avant la modification constitutionnelle de 2008 -initiée par Nicolas Sarkozy-, sauf pour des cas de révision constitutionnelles. Un président qui souhaitait alors s'adresser directement aux parlementaires pouvait seulement communiquer des messages, comme l'avait fait François Mitterrand en 1981. Ces messages étaient ensuite lus par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat dans leur hémicycle respectif, et "ne pouvaient donner lieu à aucun débat".