Bayrou : "A 4 000 euros, on n'est pas riche"

Selon François Bayrou, "à 4 000 euros, on n'est pas riche, mais on est dans la classe moyenne". Notons que 4 000 euros, c'était justement le niveau fixé par François Hollande pour décrire les plus riches. Aujourd'hui, en estimant qu'avec cette somme on est seulement dans la classe moyenne, François Bayrou a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Comment les internautes ont-ils interprété les réponses de ce dernier au "Grand Jury" ?