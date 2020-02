VIDÉO - Benjamin Griveaux : les 24 heures qui l'ont conduit à un spectaculaire renoncement

La bascule s'opère dans le courant de l'après-midi, quand une ampleur nouvelle se révèle. Lesdites vidéos circulent alors sur Internet, trouvant des relais de plus en plus nombreux, jusque dans les messageries privées de certains journalistes. L'ensemble de ses opposants politiques sont aussi au courant. Et le clan Griveaux commence à mesurer qu'il ne sera pas simple de contrôler les répercussions d'une telle affaire. Le candidat lui-même prend alors conscience que certains de ses soutiens politiques pourraient le lâcher. L'hypothèse d'une défection se concrétise.

"Je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas tenir", se dit, en substance, Benjamin Griveaux dans la soirée, au bout de cette réflexion sur l'isolement qui l'attend dans la tornade. Avec ses proches, il entérine la décision de se retirer. Selon des sources concordantes, à la fois issues de l'entourage d'Emmanuel Macron et de celui du candidat, à aucun moment l'Elysée n'est intervenu pour l'influencer. Le président de la République tenait, de toute façon, à ce qu'on le laisse à l'écart de la campagne des municipales, a fortiori de cet épisode. Tandis que le clan Griveaux souligne la liberté de choix du candidat, et même le soutien du chef de l'Etat, y compris dans le cas où il aurait décidé de maintenir sa candidature...

Malgré la polémique n'en finissant plus d'enfler, les proches de Benjamin Griveaux vont jusqu'à dire qu'il est "soulagé" par cette décision et la perspective d'échapper au pire. A l'inverse de son staff de campagne, qui s'inquiète des conséquences de ce retrait pour LaREM, et a tenté jusqu'au bout de le convaincre de rester candidat. Mais l'argument du sort du parti n'a pas suffi à infléchir sa position. Une position portée par une dimension personnelle, une volonté de protéger autant que possible sa famille, et une incapacité à tenir psychologiquement dans le sprint final de la campagne. Ainsi que par le simple constat qu'à notre époque, quand une polémique prend, notamment via les réseaux sociaux, il devient impossible de l'arrêter.