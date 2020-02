"La visite sera rapide" : bienvenue dans la plus petite mairie de France, 8m2 seulement !

Comment y faire tenir les 11 membres du conseil municipal ? Et l'isoloir dans lequel les habitants viendront voter lors des prochaines municipales ? Il a fallu faire des aménagements, avec des meubles d'angle et des strapontins.

Et désormais, personne ici ne voudrait en changer. "Je n’envie pas les grands hôtels de Ville : ici, c’est convivial, c’est le cœur du village, et on le fait battre ce cœur", assure ainsi Claudia Houlbert, la première adjointe. "Fière" de sa mairie, elle en plaisante aussi : "Je vous avoue que je suis la plus petite conseillère municipale de la plus petite mairie de France !".

Une fierté partagée par les 150 habitants du village : "C’est le symbole de notre ville", s'enthousiasment deux d'entre eux.