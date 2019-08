VIDEO - Brexit : pour Macron, une solution est possible d'ici 30 jours "dans le cadre de ce qui a été négocié"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a rencontré ce jeudi à Paris Emmanuel Macron. L'occasion pour celui-ci de réaffirmer la fermeté de la France face aux demandes de renégociation du Brexit : "Je sais que l’avenir du Royaume-Uni ne peut se trouver qu’en Europe, notre géographie est têtue. L’avenir le confirmera par delà les secousses et les vicissitudes", a estimé le président français. "C'est au Royaume Uni seul de choisir son destin", a t-il ajouté.





"Je veux un accord", a martelé Boris Johnson. "Je pense que nous pouvons avoir un accord et un bon accord", a-t-il ajouté, se disant "encouragé" par sa rencontre mercredi avec la chancelière Angela Merkel. Cete dernièrel, en le recevant mercredi à Berlin, avait aussi jugé possible de trouver "dans les 30 prochains jours" un accord avec Londres pour éviter un divorce non négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne le 31 octobre. Le président français, réputé plus inflexible, avait alors à l'inverse affirmé que "la renégociation dans les termes proposés par les Britanniques n'est pas une option qui existe". La présidence française avait également exprimé ses réserves quant aux chances d'éviter un "Brexit dur", largement redouté par le monde des affaires des deux côtés de la Manche, estimant qu'"aujourd'hui, le scénario central du Brexit est celui du no-deal".