Brexit : que va devenir Michel Barnier ?

Depuis jeudi, on n'entend plus parler que de Michel Barnier. Son nom a surtout été associé au Brexit. Quelque part, il a sauvé l'Europe en étant le personnage clé de la résolution du conflit avec la Grande-Bretagne. Mais en réalité, si on parle autant de lui, c'est à cause d'une phrase qu'il a formulée à la sortie de cet accord : "la France me manque, je vais maintenant consacrer toute mon énergie à mon pays". Selon notre éditorialiste, "il a beau avoir un déficit de notoriété en France, c'est un personnage qui, aujourd'hui, sur la scène politique européenne compte". De plus, il a des ambitions politiques. Lesquelles ?