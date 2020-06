Brièveté et simplicité, le défi d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'exprimera ce dimanche soir à 20 heures dans une allocution solennelle. Le chef de l'Etat est "écouté" et "suivi". Toutefois, "il ne sait pas s'adresser brièvement et avec simplicité aux Français", affirme Olivier Mazerolle. Et puisqu'il se réfère volontiers au général de Gaulle, qui pour lui, incarne l'esprit français, le président pourrait s'inspirer de l'homme du 18 juin, qui savait aussi utiliser le langage de tous les jours pour présenter à la population les enjeux du moment. Alors, brièveté et simplicité, Emmanuel Macron en sera-t-il capable ?



