"Muito obrigada !" : touchée, Brigitte Macron remercie les Brésiliens qui l'ont soutenue

"J’espère qu’ils l’entendront, j’ai été très touchée" par le soutien exprimé par de nombreux Brésiliens après la sortie de Jair Bolsonaro, a poursuivi plus tard Mme Macron devant la presse. "Je voulais simplement qu’ils entendent ma voix (...) j’ai entendu leur voix. C’est deux mots que, j'espère, vous leur transmettrez. Au-delà de moi, c'est pour toutes les femmes. Toutes les femmes ont été touchées. Il y a un sujet. Les choses changent, il faut que tout le monde en prenne conscience. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire et des choses qu'on ne peut plus faire", a-t-elle insisté.





Le G7 de Biarritz a donné lieu à une passe d'armes à distance entre le président Jair Bolsonaro et son homologue français au sujet des incendies en Amazonie, débouchant sur l'une des plus graves crises diplomatiques entre les deux pays. Des propos offensants du chef d’État brésilien à l'égard de Brigitte Macron ont conduit le président français à souhaiter ouvertement, devant les caméras du monde entier, que "le peuple brésilien" ait "très rapidement un président qui se comporte à la hauteur". Sous le mot-clé #DisculpaBrigitte (Pardon, Brigitte) de nombreux usagers de Twitter ont cependant pris la défense de la Première dame, exprimant leur honte. Le président brésilien a, de son côté, retiré ce commentaire offensant publié sur Facebook, afin "d'éviter une mauvaise interprétation," a indiqué son porte-parole mercredi.