VIDÉO - Brillant, ambitieux, "vraiment de droite" : qui est Laurent Wauquiez, le controversé président des Républicains

Plus étonnant : la relation de Laurent Wauquiez à soeur Emmanuelle. Voici la version du premier : "Avec elle, j'ai passé plusieurs mois en Egypte. Je m'étais engagé dans un quartier du Caire, le Moqattam. Quand soeur Emmanuelle me voyait, elle me regardait droit dans les yeux et me disait : 'Mon petit Laurent, qu'as-tu fait de bon depuis que je t'ai vu ?'" En 2008, il affirmait avoir rencontré une "dizaine de fois en France" la religieuse depuis ce séjour en Egypte.





La version de Catherine Alvarez, la plus proche collaboratrice de la religieuse, n'est pas la même. Sur France 2, en juin 2016, elle disait ne jamais avoir entendu soeur Emmanuelle parler de Laurent Wauquiez.





Reste une légende à vérifier : celle de la parka rouge. Véritable signe distinctif de Laurent Wauquiez, elle est souvent raillée par ses rivaux politiques, car elle lui permettrait d'être bien visible sur les photos. L'intéressé donne une seconde explication, dans Closer : "Ma femme m'en avait offert une lors de ma première campagne des municipales. Elle m'a porté chance et c'est mon emblême à moi."