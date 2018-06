VIDÉO - Bruno Le Maire épingle la Pologne et la Hongrie "qui n'ont accueilli aucun migrant"

Et d'insister sur les trois piliers d'une politique européenne définie par Emmanuel Macron, aides au développement dans les pays d'origine pour éviter les départs, renforcement des contrôles aux frontières - en faisant passer les effectifs de Frontex de 200 policiers à 10 000 personnes - et une harmonisation des règles européennes d'accueil pour éviter un filière de l'asile. Bruno Le Maire a indiqué que la France avait accueilli 100.000 demandeurs d'asile l'an dernier et que la solidarité européenne devait désormais s'appliquer. Dans son viseur, la Pologne et la Hongrie qui ont fermé leurs portes aux migrants. "La solidarité à sens unique n'est pas possible", a indiqué le ministre de l'Economie rappelant que la Pologne par exemple recevait 7,5 milliards d'aides européennes pour développer son économie. "C'est très bien de prendre les aides, qui permettent à la Pologne, la Hongrie, de se développer, mais on ne peut pas bénéficier de ces aides, et de l'autre côté, quand on vous dit, 'il faut que vous aussi vous accueilliez un certain nombre de demandeurs d'asile', on vous répond 'non'".









Faisant référence à la position actuelle de Italie, Bruno Le Maire insiste sur le fait que "si l'Europe est véritablement un projet politique, elle doit faire face ensemble à la crise migratoire, avec des règles communes et une politique de solidarité."