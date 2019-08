Bruno Le Maire après les déclarations de Macron sur les retraites : "Ce qui compte, c'est de refonder le système"

Un changement qui ne semble pas préoccuper le ministre, pour qui le plus important est de faire travailler davantage les Français, dans une réforme "juste et acceptée". "L'ambition doit être la même. Le système doit être à l'équilibre en 2025. Il doit être plus juste. [...] Ce qui compte, c'est de refonder le système de répartition. [...] De toute façon, nous devons travailler plus. Nous devons faciliter l'entrée dans le marché du travail et nous devons intégrer les plus de 50 ans, profiter de leur expérience".





Au-delà du fond, Bruno Le Maire a également salué la volonté présidentielle de remettre en place des concertations avec les syndicats et la société civile. "Vous ne pouvez jamais passer en force sur ces sujets. Le rapport de forces, c'est pour les relations internationales."