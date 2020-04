Bruno Le Maire : "Nous allons apporter un soutien historique à Air France"

En direct sur notre antenne, Bruno le Maire a annoncé que l'État allait apporter un plan d'aide historique à Air France, dont les avions sont cloués au sol. "Sept milliards d'euros pour sauver notre compagnie nationale et les 350 000 emplois directs et indirects qui vont avec" a expliqué le ministre de l'Économie et des Finances. "Toutefois, nous avons fixé des conditions de rentabilité et écologiques à la compagnie, qui doit notamment être moins pollueur", a-t-il poursuivi. Touché également de plein fouet par la crise du coronavirus, le secteur automobile n'a pas été oublié. "Nous travaillons sur un prêt de 5 milliards d'euros pour Renault", a-t-il ajouté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.