Bruno Retailleau : "Il faut garder les résultats de ce premier tour, et notamment pour celles et ceux qui ont déjà passé avec succès les 50% et plus"

Alors que certains candidats sont élus dès le premier tour des municipales, on s'interroge sur ce que vont devenir leurs résultats. Le report du second tour, voire une annulation totale des élections municipales, pourrait généralement invalider les résultats du précédent scrutin. Mais selon Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, "Il faut garder les résultats de ce premier tour, et notamment pour celles et ceux qui ont déjà passé avec succès les 50% et plus".



