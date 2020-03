Bruno Retailleau : "L'annonce du Premier ministre, hier soir, du passage au stade 3 a créé un vent de panique"

Le parti Les Républicains a sollicité jeudi dernier la tenue du premier tour des élections municipales. Ont-ils regretté de l'avoir demandé ? Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, a affirmé que "l'annonce du Premier ministre, hier soir, du passage au stade 3 a créé un vent de panique". "Et maintenant, il est très difficile d'organiser dimanche le second tour si on voit la courbe des contaminations et des gens gravement malades", ajoute-t-il.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.