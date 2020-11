Bustes, médailles, journaux... ce collectionneur possède 11.000 objets en lien avec de Gaulle

Dans le musée personnel de Michel Rozier, on trouve des milliers de photos, de livres et d'objets exclusivement dédiés au général Charles de Gaulle. Ce grand passionné connaît toutes les pièces de sa collection unique et possède même quelques trouvailles plutôt insolites : par exemple l'enjoliveur de la DS visée lors de l'attentat du Petit-Clamart. Avec un impact de balle, cet objet historique est un témoin de cette attaque ayant eu lieu le 22 août 1982. Le collectionneur possède également un tapis avec le portrait du général fait en Syrie en 1945.

La passion de Michel Rozier pour ce personnage historique a été transmise par son père. Depuis près de 40 ans, il écume les sites Internet et les brocantes pour trouver des pièces. Son musée occupe tout un étage de sa maison et ne cesse de grandir. Cette année, il a voulu l'ouvrir aux visiteurs, mais cela n'a pas été possible à cause du confinement.