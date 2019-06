VIDÉO - "Il fait chaud, c'est tout à fait normal" : le RN estime que le gouvernement "en fait beaucoup trop" sur la canicule

La semaine s'annonce très chaude. Les adversaires politiques du gouvernement le sont aussi. Ce mardi matin sur LCI, le membre du bureau national du Rassemblement national Julien Odoul a fustigé sur LCI l'"attitude complètement démesurée du gouvernement" alors qu'une semaine caniculaire est attendue, et que 53 départements sont en alerte orange pour fortes chaleurs.





"Nous sommes fin juin, c’est le début de l’été, il fait chaud, c’est tout à fait normal. Il fait arrêter de faire peur aux Français, il faut arrêter les discours excessifs. (...) On aimerait que le gouvernement soit autant mobilisé, que tous les ministres soient sur le front du chômage, sur le front de l’emploi, sur le front de l’insécurité également. Là clairement, ce qu’on entend en plus ce sont des discours infantilisants." Il a dit trouver futiles les "conseils de grands-mères" donnés depuis hier par le gouvernement et la ministre de la Santé Agnès Buzyn. "On attend du gouvernement qu’il donne des moyens matériels et humains aux urgences, aux pompiers, aux EHPAD".