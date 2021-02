Cantines sans viande à Lyon : pourquoi la mesure fait-elle polémique ?

Jusqu'à présent, les trente mille écoliers lyonnais pouvaient se laisser tenter par la viande ou bien les œufs et le poisson. À la cantine de l'école Doisneau de Lyon, on assure que la mesure prise par le maire de la ville permet d'honorer les trois services par déjeuner à table, espacé comme le protocole l'exige. Comme nous l'a expliqué Patrick Bouclon, le responsable proximité de l'école, : "le personnel arrive avec le chariot avec le même menu pour tout le monde et sert tous les enfants de la même façon. On est obligé de faire le maximum pour gagner du temps".