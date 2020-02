Carnet de campagne : la traversée du désert administratif

Dans de nombreuses communes, quand les administrations ont fermé les unes après les autres, les maires sont bien souvent les seuls représentants de l'État. Un isolement terriblement handicapant face auquel il existe pourtant quelques solutions, comme des bus itinérants dans les déserts administratifs. Financés par l'État, on en compte une douzaine dans tout le pays et beaucoup de communes se disent intéressées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.