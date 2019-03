VIDEO - Castaner revient sur sa soirée en boîte : "Il m'arrive d'avoir un bout de vie privée, et je pense que c'est assez sain"

La semaine dernière, les magazines people Voici et Closer avaient publié des photos du ministre affichant une grande proximité avec une jeune femme lors d'une soirée dans une discothèque parisienne, dans la nuit de samedi à dimanche, après la 17e journée de mobilisation des Gilets jaunes. "Une proximité extrêmement rapide qui pose une question de sécurité évidente pour le ministre de l'Intérieur, non accompagné", affirmait alors l'hebdomadaire Closer. Selon le magazine people Voici, le ministre avait, "pour plus de discrétion, [...] laissé ses deux officiers de sécurité à la porte du restaurant".





"Etre ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4, 24 heures sur 24", avait affirmé dans un lapsus le ministre dans la foulée. "Cela ne m'empêche pas de répondre à une invitation à un anniversaire dans un restaurant, et de pouvoir m'y rendre librement. Le reste relève de la vie privée". Au même moment, le Premier ministre Edouard Philippe avait affirmé sur Europe 1 qu'il n'avait "aucun commentaire à faire sur la vie privée de Christophe Castaner, et que le ministre de l'Intérieur avait toute (sa) confiance".