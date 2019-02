VIDÉO - "Ce n'est pas sérieux" : la réponse du PDG de Total au tacle de Brune Poirson

Et Patrick Pouyanné de tacler la communication gouvernementale sur la loi censée interdire l'exploitation d'hydrocarbures sur le sol français : "Effectivement, en France, on n'en a pas, alors on peut faire une loi pour dire qu'on ne va pas en chercher. Si on en avait, on réfléchirait peut être différemment. Ce n'est pas sérieux. C'est comme quand on déclare qu'il y aura 100% des plastiques recyclés dans 10 ans. Personne n'y croit."





"À moins de décider, nous Français, parce qu'on dirige la planète, que les peuples de ces pays (émergents, ndlr) là ne peuvent accéder au bien être que nous connaissons, ils vont consommer de l'énergie. Et qu'est ce qu'ils ont comme énergie ? Ils ont du charbon, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Pourquoi on va leur dire à eux, qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser alors que nous avons développé notre économie et notre pays avec ?", interroge le patron de Total, qui conclut, à l'adresse du gouvernement, et des Français dans leur ensemble : "La vraie question, c'est : quels sont les transferts que nous sommes prêts à faire, nous Français, pour aider les indiens demain à avoir un développement économique qui soit vertueux ?"