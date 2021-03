Ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex : nouvelles restrictions, nouvelles recommandations

Jusqu’à présent, 20 départements étaient en surveillance renforcée, trois autres s’ajoutent à la liste : l’Aisne, l’Aube et les Hautes-Alpes. Pour l’instant, il n’est pas question d’imposer un confinement le week-end. À l’exception du Pas-de-Calais, dont la mesure prendra effet samedi matin à six heures pour les trois prochains week-ends. Ce département rejoint Dunkerque et la métropole de Nice. Pour les autres départements sous surveillance, il n’y a donc pas de confinement, mais le port du masque sera étendu à toutes les zones urbaines. Les préfets pourront également interdire les regroupements dans les espaces publics. La fermeture des centres commerciaux de plus de 10 000 m² est de mise.