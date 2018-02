VIDÉO - Cédric Villani : "Les mathématiques, ce n'est pas le truc d'Emmanuel Macron"

Le mathématicien l'assure : il y a urgence concernant l'éducation des maths en France. "La situation est encore plus grave que ce que nous avions en tête avant de travailler sur le rapport. Les classements internationaux nous mettent à la fin, il y a une perte de sens au sein des enseignements, et les élèves ne savent plus ce qu'on attend d'eux."