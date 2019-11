VIDÉO - "Qu'est ce que ça changerait ?" : Cédric Villani questionné sur son supposé autisme dans Quotidien

"Cédric Villani est-il autiste ? Des gens nous posent la question après chaque sujet. On se la pose entre journalistes. La presse étrangère la pose à son équipe. Et il accepte pour la première fois de prendre le temps de répondre à cette question délicate", écrit le journaliste Paul Larrouturou sur Twitter, joignant l'intégralité de son interview du candidat à la mairie de Paris.

Avant même de lui poser directement la question, Paul Larrouturou place l'autisme en sujet principal de l'interview. Un court montage vidéo rappelle la grande implication de Cédric Villani dans les associations, œuvres ou événements en lien avec l'autisme. Le candidat, également mathématicien lauréat de la médaille Fields en 2010, réagit en confirmant que "la cause du handicap et de l'autisme le passionne".

Interrogé sur son cas personnel, Cédric Villani développe son propos : "Nous sommes tous différents, nous avons tous nos particularités, parfois plus visibles que d'autres. Mais quelque chose qui me rend fou, c'est ce bruit qui commence à se répandre que j'ai quelque chose à cacher, que je suis insincère… bon sang ! Toujours, dans tous mes combats j'y suis allé avec mon cœur, ma sincérité sans chercher à me gommer, tel que je suis."

Puis face à ses réponses évasives, Paul Larrouturou lui pose finalement directement la question : "Etes-vous personnellement concerné par l'autisme ?". Le politique y répond avec la plus grande transparence : "Je ne sais pas, je ne me suis jamais fait diagnostiquer et je n'en ai jamais éprouvé le besoin... Et qu'est ce que ça changerait ?"