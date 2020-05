VIDÉO - "Il joue son rôle et moi le mien" : le Pr Raoult répond aux critiques d'Olivier Véran

Entre Olivier Véran et Didier Raoult, l'heure est encore aux règlements de comptes. Invité ce mardi 26 mai de l'émission "24 heures Pujadas" sur LCI, l'infectiologue a répondu aux critiques formulées le ministre de la Santé à son encontre. "Je n’ai pas pour habitude de commenter pas ce que disent les gens. D’abord, parce que je ne veux pas être désagréable. En plus, [Olivier Véran] a l’âge d’être mon fils. Donc, j’ai beaucoup d’indulgence pour lui", a déclaré l'infectiologue.

Un recadrage en bonne et due forme auquel le professeur Raoult ne semble guère prêter attention. "Je trouve qu’il [Olivier Véran] a une situation complexe. Si on m’avait proposé le même métier, je ne l’aurais pas fait parce que j’aurais considéré que j’étais incapable de le faire. Il dit ce qu’il pense et il joue son rôle. Chacun joue son rôle. Il joue le sien et moi le mien", a fait valoir l'infectiologue lors de cet entretien diffusé ce mardi sur LCI.