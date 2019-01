VIDÉO - "C'est de la démagogie" : Chantal Jouanno dénonce l'organisation du Grand débat national

"Le Grand débat est faussé." Invitée ce vendredi matin dans la Matinale de LCI, Chantal Jouanno, la présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), a vilipendé le gouvernement. Ce dernier est responsable selon elle d'un "acharnement assez étrange" à son égard depuis l'annonce de son retrait le 8 janvier concernant l'organisation du grand débat et la fin de la contribution de la CNDP le 15 janvier. Elle l'assure : "Nous ne sommes pas dans un grand débat".





Celle qui devait piloter le grand débat national a eu des mots durs concernant le gouvernement et le chef de l'Etat. "Nous ne sommes pas dans un grand débat. Il y a les réunions du président de la République, totalement légitimes, mais c'est une com' politique, c'est de la démagogie. (...) C'est n'est pas un grand débat, c'est une consultation. Les questions sont orientées. Si on veut parler des travailleurs pauvres, des hôpitaux, aucune question n'est posée."