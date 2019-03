VIDÉO - Un collégien à Macron sur l'écologie : "Est-ce qu'on pourra acheter une deuxième planète avec de l'argent ?"

Son âge et son engagement pour le climat rappelle la suédoise Greta Thunberg, 16 ans, devenue le visage de la lutte contre l'urgence écologique. Partout dans le monde, la voix d'une jeunesse en colère s'élève pour alerter et lutter contre le réchauffement climatique. Depuis plusieurs semaines, une "grève scolaire mondiale pour le climat" invite les collégiens, lycéens et étudiants à se rassembler chaque vendredi, en séchant les cours, pour manifester pour la planète. Une cause commune qui inquiète les jeunes générations pour leur avenir, et qui à défaut de leurs aînés, les ont décidé à agir.