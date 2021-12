Christiane Taubira : une candidate pour rassembler la gauche ?

Ils sont déjà cinq candidats à gauche. Aucun ne dépasse les 10 % d'intentions de vote dans les sondages. Ils devraient désormais faire de la place à Christiane Taubira. "J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'union", annonce l'ancienne ministre de la Justice (2012 - 2016). Autrement dit, rassemblez-vous et si possible derrière moi.

Éric Jadot découvre en direct l'annonce et répond immédiatement. Ce sera sans lui. "C'est quoi le projet de Christiane Taubira ? S'interroge le candidat EELV à l'élection présidentielle de 2022. "Il faut arrêter d'improviser. Il faut convaincre les Françaises et les Français. Et ma conviction, c'est qu'on peut gagner cette élection présidentielle et qu'on va gagner cette élection présidentielle. Mais on va la gagner si tout le monde prend ses responsabilités", déclare-t-il.