Christophe Castaner : "La majorité présidentielle reste le plus grand groupe à l'Assemblée nationale"

Depuis 2017, le groupe parlementaire En Marche a perdu une quarantaine de députés. Malgré tout, la majorité présidentielle reste toujours le plus grand groupe de l'Assemblée nationale, a annoncé Christophe Castaner. Composée par la République En Marche et le MoDem, elle a plus de parlementaires qu'en 2017, avec près de 277 membres. Mais être député de la majorité est difficile sur le terrain. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps d'échanger, de construire et de partager avec eux.



