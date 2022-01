VIDÉO - "J'ai refusé donc je ne travaille plus" : qui sont les 5 millions de non-vaccinés ?

COVID-19 - Plus de cinq millions de Français éligibles à la vaccination ne s'y sont pas encore soumis, soit près d'un adulte sur dix. Qui sont-ils vraiment ? Quelles raisons invoquent-ils ? Le 20H de TF1 et LCI en ont rencontré certains.

Ils sont encore plus de 5 millions et le gouvernement met tout en œuvre pour les convaincre, voire les contraindre. Parmi ces non-vaccinés, certains sont de farouches opposants à la vaccination, quand d'autres sont seulement sceptiques vis-à-vis des sérums anti-Covid-19. Le 20H de TF1 et LCI en ont rencontré.

Une partie de ces réticents clament régulièrement leur opposition radicale à la vaccination, comme l'a filmé LCI le 3 janvier, lors d'un rassemblement devant l'Assemblée nationale. "Maintenant, on va nous parquer, nous empêcher d'aller voir nos enfants. Moi, je ne vais plus pouvoir prendre le TGV, plus pouvoir rien faire. On n'imagine pas la tyrannie", lâchait alors une femme en référence à l'entrée en vigueur prochaine du pass vaccinal. Parmi eux, se trouvent aussi des militants avec qui il est parfois difficile de discuter. "On tue avec cette injection expérimentale, on tue des enfants, on tue tout le monde", estimait ainsi, avec véhémence, une femme interrogée là encore par Paul Larrouturou, journaliste de LCI.

"On me l'a imposé dans le cadre de mon travail. J'ai refusé donc je ne travaille plus"

Loin de ce tumulte, Christophe a accepté de nous expliquer son choix de ne pas se faire administrer le vaccin. Depuis quatre mois, il a fait une croix sur son travail d'infirmier et sur sa vie sociale. Il n'est pas opposé à la vaccination, mais estime ne pas en avoir besoin. "Puisque mon état de santé est plutôt bon, je n'ai pas un rapport bénéfices-risques favorable à me faire vacciner. On me l'a imposé dans le cadre de mon travail. J'ai refusé donc je ne travaille plus", indique-t-il.

"J'ai peur qu'avec les vaccins, il m'arrive quelque chose"

Professionnel de santé, Christophe vit dans les Alpes-de-Haute-Provence, l'un des départements, avec la Corse et la Seine-Saint-Denis, où 20 à 30% des Français ne sont pas vaccinés. En Seine-Saint-Denis, justement, les journalistes de TF1 ont rencontré certains habitants, mercredi 5 janvier, qui ne veulent pas se faire vacciner. "J'ai des problèmes de santé, donc j'ai peur qu'avec les vaccins il m'arrive quelque chose", nous confie un homme. Une femme, elle, explique avoir "une bonne santé et pas du tout envie de [se] faire inoculer quelque chose qui risque de [la] ficher en l'air".

Carina, elle, a 26 ans. Non vaccinée, elle a perdu son travail. "J'ai peur. Je ne sais pas vraiment ce que contient le vaccin. C'est vrai que je ne me suis pas renseignée dessus. Mais j'ai entendu dire beaucoup de choses, positives comme négatives, dans les médias", dit-elle au micro du 20H de TF1. Plus de cinq millions de Français ne sont pas vaccinés. Les 30-49 ans, ainsi que les plus de 75 ans, sont les moins convaincus, bien loin devant les autres tranches d'âge. Mais ils sont nombreux chaque jour à franchir le pas : 66000 mercredi 5 janvier, un record depuis le mois d'octobre.

TF1 | Reportage C. Bayle, B. Guénais, J.P. Féret, L. Delsol

