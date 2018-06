VIDÉO - Clash à LR : pour Rachida Dati, Virginie Calmels a mené "une bagarre d'ego" face à Laurent Wauquiez

Du soutien, elle n'en trouvera pas du côté de Rachida Dati. L'ex-numéro 2 du parti Les Républicains Virginie Calmels, limogée dimanche soir, ne trouve en effet pas grâce aux yeux de la députée européenne. Pour Rachida Dati, cette exclusion était même écrite : "Ce n'est pas un limogeage" constate-t-elle ce lundi dans matinale LCI. "Aujourd'hui, ce n'est pas que Virginie Calmels n'est pas d'accord avec Laurent Wauquiez, c'est plus une bagarre d'ego plutôt qu'une bataille de ligne politique."





Et la maire du 7e arrondissement parisien de revenir sur son expérience personnelle au sein du parti LR : "Moi, j'ai eu des désaccords avec les dirigeants successifs de l'UMP. Et pour autant il n'y a jamais eu de menace d'exclusion car nos désaccords étaient des désaccords de fond. Mais dès lors où le bureau politique avait acté une décision, moi j'acceptais les décisions (...)" Elle ajoute : "D'autre part, on dit qu'elle n'est pas d'accord sur la ligne, mais quelle est la ligne ? Virginie Calmels, quand elle rejoint Laurent Wauquiez, elle connaît la ligne de Laurent Wauquiez. Il a été élu très majoritairement avec une ligne très précise. Il n'a pas changé d'idée. Donc moi je pense que c'est plutôt une querelle d'ego", poursuit-elle.