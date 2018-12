Claveciniste, radiologue, karatéka, twittos compulsif : qui est le sulfureux député Joachim Son-Forget ?

La musique, et plus précisément le clavecin, est avec le karaté la grande passion de Joachim Son-Forget. "Pratiquant le piano depuis l’âge de 5 ans, il enregistre un album à 16 ans avec son professeur, Daniel Folton, où il exécute des pièces de Frédéric Chopin", peut-on lire sur son site. "En 2017, il donne une série de deux récitals en faveur de la Syrie à Paris à l’atelier von Nagel et à Genève au Victoria Hall, particulièrement remarquée par la presse suisse et française. En 2018, il joue à guichet fermé pour les 25 ans du festival Al-Bustan dans le cadre prestigieux de la résidence des Pins à Beyrouth, centrée sur les relations entre Bach et ses prédécesseurs et ses contemporains français", peut-on lire encore.