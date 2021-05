Cluzel : la majorité au premier tour en Paca

La secrétaire d’État, Sophie Cluzel, était l'invitée de la radio Franceinfo il y a quelques instants. On constate qu'elle prend beaucoup de précaution, mais elle répète à plusieurs reprises lorsqu'on l'écoute, qu'elle sera candidate et que la majorité présidentielle sera bien représentée au premier tour. Si l'on traduit les propos que la secrétaire d’État vient de tenir sur Franceinfo, il y aura donc normalement une liste LaREM au premier tour conduite par elle-même. Pour l'heure, on attend de voir les réactions de Renaud Muselier et de tous les adversaires dans la région. Autre sujet : Christian Estrosi se retire de LR. Découvrez les coulisses de son départ.