Comment expliquer le désamour entre Valéry Giscard d'Estaing et les Français ?

Selon Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, c'est le revers de la médaille de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président s'est retrouvé pris au piège de l'âge. Il était le plus jeune président à accéder à l'Élysée et le plus jeune à se faire battre. Contrairement à tous ses prédécesseurs, il s'est trouvé à inventer une vie entière après l'Élysée. Il aurait pu choisir de rester l'éternel ancien président pour entretenir l'image de son bilan et la peaufiner, mais Valéry Giscard d'Estaing a pris le risque de redescendre dans l'arène politique.