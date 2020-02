Comment les maires RN dirigent leur ville

À un mois et demi du premier tour des municipales, Marine le Pen s'est rendue ce samedi à Maubeuge et à Douchy-les-Mines pour soutenir les candidats RN. Les Hauts-de-France sont l'une des régions où le RN est le plus fort. Alors, quel est le bilan des villes conquises par le parti en 2014 ? Nous sommes retournés à Hénin-Beaumont, mais aussi à Fréjus.



