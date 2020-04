Comment trouver les 100 milliards d'euros pour sauver l'économie française ?

Avec une récession plus profonde que prévue et des demandes d'aides qui ne cessent de grimper, le budget pour sauver l'économie française a doublé, soit 100 milliards d'euros. "La dette française devra augmenter de 14%", précise François Langlet. En effet, l'emprunt est sans doute la solution pour trouver ces milliards. En plus de cette aide du gouvernement s'ajoute aussi une partie du plan d'aide européen de 550 milliards d'euros, destiné à toute la zone euro.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.