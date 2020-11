Commerçants, les nouveaux Gilets jaunes ?

Il y a deux ans, jour pour jour, a débuté le premier épisode des Gilets jaunes. A présent, ce sont les petits commerçants et les artisans qui sont particulièrement remontés. Ils ne paralysent plus les rond-points et ne manifestent plus dans les rues le samedi, mais des colères grondent toujours, et ce, en pleine crise sanitaire. Au vu de leur situation, est-ce qu'ils pourraient devenir les nouveaux Gilets jaunes ? Quels sont les risques pour le gouvernement ? Comment ce dernier y fait-il face ?



Ce mardi 17 novembre 2020, Julien Arnaud, dans sa chronique "La politique", est revenu sur le risque que les commerçant deviennent les nouveaux Gilets jaunes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/11/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.