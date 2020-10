Commissariat attaqué : Darmanin prévient "les petits caïds" et leur promet "la plus grande fermeté"

Plus tard, en début d'après-midi, le locataire de Beauvau, qui dénonce depuis juillet l'"ensauvagement d'une partie de la société", a publié un nouveau tweet dans lequel il indique qu'il a demandé à la préfecture de police "la plus grande fermeté. Les enquêteurs sont à pied d'oeuvre pour identifier les fauteurs de trouble. Afin de ne pas les gêner dans cette mission, je me rendrai sur place, auprès des policiers, après ce travail accompli", a indiqué celui que son ancien camp enjoint à agir et "contre-attaquer".