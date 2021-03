Condamnation de Nicolas Sarkozy : quel calendrier judiciaire pour l'ancien chef de l'Etat ?

Cette décision est bien plus retentissante que la condamnation de Jacques Chirac en 2011. "On n'est pas uniquement sur du sursis. On n'est pas sur un homme qui a été retiré de la vie publique", explique Adrien Gindre, chef du service politique de TF1. De plus, la décision n'est pas acceptée par les proches de Nicolas Sarkozy. Ces derniers dénoncent un acharnement. Le concerné a d'ailleurs décidé de faire appel.