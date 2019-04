Conférence de presse : Emmanuel Macron confirme vouloir supprimer l’ENA

Emmanuel Macron l’a confirmé jeudi 25 avril lors de sa conférence de presse à l’Elysée. Le chef de l’Etat entend "supprimer, entre autres, l’ENA". "Pas pour se donner le plaisir de supprimer [l’ l'École nationale d'administration]", a-t-il précisé, mais "pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux".





Un peu plus tôt, face à plus de 300 journalistes français et étrangers, le président avait pourtant laissé entendre que l’ENA serait reformée sans être supprimée, en évoquant dans son propos liminaire des "rumeurs".