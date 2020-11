Confinement : faut-il des mesures plus strictes ?

Les bus et tramway maintenus en journée, une circulation presque habituelle, des chantiers en cours un peu partout... Tours (Indre-et-Loire) ne ressemble pas vraiment à une ville confinée ce mercredi matin. Une situation qui suscite l'inquiétude de certains habitants. Ils trouvent en effet que ce confinement est trop allégé. On se demande alors s'il faut un confinement aussi strict qu'en mars dernier ou simplement plus de discipline individuelle.



Un nouveau Conseil de défense a eu lieu dans la matinée. Bien que les magasins ne soient fermés que pour un mois, beaucoup redoutent la mise en place de mesures encore plus sévères. Cela peut être notamment la fermeture des écoles ou un couvre-feu en plus du confinement. Certains pensent qu'une telle mesure est trop lourde mais peut-être qu'il faut en arriver là pour limiter les dégâts. Quoi qu'il en soit, tous craignent qu'on doive encore maintenir les restrictions pendant le mois de décembre.