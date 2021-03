Confinement : la cacophonie autour de l'attestation

L'attestation a été faite pour coller au plus près du décret de vendredi soir. Il fallait que tout soit prêt le lendemain à 6 heures du matin. Mais malgré plusieurs réunions de calage, il y a quand même eu de la précipitation. Dimanche soir dans l'entourage du président, on a expliqué que ce dernier a souhaité une simplification et de la cohérence. L'attestation doit être conforme à la stratégie de freinage. De ce fait, Emmanuel Macron a été particulièrement remonté. Il a fallu rectifier rapidement le tir. Et pour cela, Matignon et le ministère de l'Intérieur se sont attelés à ce travail. Qu'en est-il de la nouvelle attestation et de la simplification administrative ?