Confinement : les coulisses d'une décision

Il faut savoir qu'il y a deux camps qui s'opposent autour du président de la République. Il y a les partisans d'un assouplissement très strict et ceux d'un confinement beaucoup plus souple. A Matignon, Olivier Véran et Jean Castex sont très à cheval sur le point sanitaire. Puis l'autre côté se compose plutôt d'Eric Vidal, de Roselyne Bachelot, de Bruno Le Maire, et autres ... Le souci de ces derniers c'est comment expliquer à la population qu'après avoir annoncé un possible retour progressif dans les universités, un éventuel confinement serait annoncé dans quelques jours. Les commerçants et les restaurateurs en ont également marre. "Ils vont craquer", précise Bruno Le Maire. En tout cas, l'exécutif va commencer à consulter diverses entités avant de prendre sa décision.