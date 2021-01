Confinement : les erreurs que le gouvernement ne veut pas reproduire

Mais, les incohérences les plus polémiques ont surtout concerné la fermeture de certains commerces : fleuristes, libraires... Au deuxième confinement, la distinction entre produits essentiels et non essentiels, a fait couler beaucoup d'encre. Dans les grandes surfaces, vous vous étiez peut-être retrouvé devant un rayon de livres ou de jouets entièrement bâché. Nous pouvions par exemple acheter de pyjama en taille deux ans, mais non pas trois ans. L'un de nos premiers reportages consacrés à toutes ces incohérences remonte au 2 mars 2020. À l'époque, les marchés alimentaires n'avaient pas le droit d'ouvrir.