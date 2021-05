Congés payés : les jours imposés par les employeurs pourraient passer de 6 à 8

DROIT DU TRAVAIL - Alors que la France entame sa première phase de déconfinement, le gouvernement a déposé ce mardi à l'Assemblée, un projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Parmi les pistes envisagées, celle de permettre aux employeurs d'imposer à leurs salariés la date de 8 jours de congés payés au lieu de six actuellement.

C'est une mesure qui risque d'agiter l'Assemblée. Pour favoriser la reprise de l'économie et éviter que les salariés partent en vacances dès la levée des restrictions sanitaires, le gouvernement propose d'autoriser les employeurs à imposer à leurs salariés la date de huit jours de congés payés, au lieu de six aujourd'hui. Un nouvel assouplissement du code du travail, qui s'inscrit dans le cadre du projet de loi relatif à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, visant à organiser la période qui s'étale de juin à la fin de l'année 2021. Déposé au Parlement, le projet de loi est examiné depuis mardi par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Toute l'info sur Le 20h

En mars 2020, le gouvernement avait déjà pris une ordonnance permettant aux chefs d'entreprise de fixer la date de prise de 6 jours de congés payés, avec un délai de prévenance d'un jour - contre un mois en temps normal - le tout sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise. Et à condition donc d’en avoir discuté avec les représentants du personnel. Avec ce projet de loi, l'exécutif veut donc prolonger ce dispositif - qui devait prendre fin en juin - jusqu'au 31 octobre 2021 et le renforcer en augmentant le nombre de jours de congé concernés de six à huit. Pour "permettre aux entreprises de s'organiser face à l'ampleur et à la prolongation de la crise sanitaire", notamment dans l’hôtellerie-restauration.

"Une double peine pour les salariés"

Une mesure plutôt bien accueillie par les salariés de cette petite imprimerie de Caen, qui a imposé les six jours de congé à 80% de ses salariés pour faire face à la crise du Covid et à une baisse d'activité de 30%. Si certain confie leur désarroi, d'autres sont catégoriques : "il vaut mieux avoir six jours de congé imposés que du chômage partiel, on ne perd pas d'argent", confie Arnaud Bazin. Idem pour cette entreprise d'ingénierie à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, qui face à une baisse d'activité de 20% a fortement encouragé ses salariés à poser des jours. "C'est vrai que c'est un peu dur de se dire qu'on doit poser des congés, mais c'est pertinent pour le bien de l'entreprise", confie l'un des salariés.

Il y avait d'autres solutions possible - Michel Beaugas, secrétaire confédéral de Force Ouvrière

Les syndicats, eux, sont moins nuancés et dénoncent "une double peine" pour des salariés qui subissent déjà une perte de rémunération du fait du chômage partiel. Michel Beaugas, secrétaire confédéral de Force Ouvrière, reproche au gouvernement de "faire payer aux salariés, les conséquences de la crise sanitaire." Selon ce représentant syndical, "il y avait d'autres solutions possible", et les politiques auraient pu privilégier "le dialogue avec les salariés, qui ont déjà subi le chômage partiel, les réductions de salaires et n'aspirent plus qu'à reprendre le travail."

Côté politique, plusieurs amendements ont d'ores et déjà été déposés en commission des lois pour demander la suppression de ce dispositif. Dans le Figaro, des députés France insoumise dénoncent des mesures "anti-sociales" et affirment "refuser que la situation sanitaire soit prétexte à rogner les droits sociaux des travailleurs." Le projet de loi sera débattu à partir de lundi 10 mai à l'Assemblée.

Laure Giuily

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.