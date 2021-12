Congrès LR : Bruce Hortefeux loue "l'autorité et la modernité" de Valérie Pécresse

INTERVIEW - Invité ce vendredi sur LCI, l'eurodéputé LR Brice Hortefeux s'est félicité des résultats du premier tour de la primaire de la droite et a réaffirmé son soutien à Valérie Pécresse qui est, selon lui, "capable de gagner l'élection présidentielle".

La droite tient presque son candidat. Lors du premier tour de la primaire jeudi, Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés pour le second tour du congrès LR, chargé d'investir le candidat de droite à la présidentielle. Le député des Alpes-Maritimes a recueilli 25,59% des voix, et la présidente de l'Ile-de-France 25% au premier tour du scrutin, contre 23,93% à Michel Barnier, 22,36% à Xavier Bertrand et 3,13% à Philippe Juvin. Invité ce vendredi matin sur LCI, l'eurodéputé LR Brice Hortefeux s'est félicité que la droite sorte de ce scrutin "renforcée". "La droite existe", s'est-il réjoui.

Toute l'info sur L'élection présidentielle 2022

S'il considère que les bons résultats d'Eric Ciotti sont "la conséquence d'une ligne cohérente, assumée, d'un positionnement 'à droite toute'", l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy a redit son soutien à Valérie Pécresse qui, selon lui, est "capable de gagner l'élection présidentielle".

Au 1er tour, on fait le choix du cœur et de la sensibilité, au 2ᵉ tour, on fait le choix du rassemblement et de l'efficacité - Brice Hortefeux, eurodéputé LR

Pour l'eurodéputé LR, la candidate incarne "l'autorité et la modernité". "On ne peut pas gagner l'un sans l'autre", affirme-t-il. L'eurodéputé LR considère de plus que le fait qu'elle soit une femme "constitue un signal formidable pour la droite républicaine que l'on voulait ringardiser". "Pour gagner, il faut rassembler", ajoute-t-il. "Or, Valérie Pécresse est aujourd'hui à la tête de la première région d'Europe et elle gouverne en rassemblant toutes les sensibilités de la droite et du centre", fait valoir l'eurodéputé, saluant "le projet le plus complet et le plus abouti", selon lui. "Je crois qu'aujourd'hui nous sommes en situation de nous retrouver autour d'une candidate qui, par son expérience, peut rassembler", a-t-il insisté.

"Au 1er tour, on fait le choix du cœur et de la sensibilité, au 2ᵉ tour, on fait le choix du rassemblement et de l'efficacité", assure-t-il. Les adhérents LR sont appelés à voter dès ce vendredi à 8 h pour le second tour de cette primaire. Les votes seront clos samedi à 14 h, 30 minutes avant que le nom du vainqueur ne soit communiqué depuis le siège du parti. Comme au premier tour, le mode de scrutin sera un vote secret sur une plateforme en ligne.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.