Congrès RN à Perpignan : l'heure des doutes

La semaine dernière, les militants RN se sont pris un coup sur la tête. Aucun département, aucune région n'a été remporté lors des dernières élections régionales et départementales. Alors, au congrès du parti, l'heure est à l'introspection. Selon de nombreux militants, il faut que le parti se remette en cause. Mais ces interrogations ont été balayées d'un revers de main par Louis Aliot, vice-président du parti. "Le RN n'est pas en train de s'aseptiser. Un seul petit bémol peut-être, ce qu'on aura raté dans cette élection régionale, c'est de ne pas avoir su réveiller finalement nos électeurs. Je pense que c'est dû au contexte général et non pas à un problème lié au Rassemblement national".