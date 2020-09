Conseil de Défense: que faut-il retenir des annonces de Jean Castex ?

Alors que la hausse du nombre de cas de Covid-19 devient de plus en plus préoccupante, le Premier ministre a pris la parole vendredi pour détailler de nouvelles mesures contre l'épidémie. Le taux d'incidence est monté à 72 cas pour 100 000 personnes contre 57 il y a une semaine. Le pourcentage des cas positifs ne cesse d'augmenter. La France est également devenue le troisième pays qui teste le plus en Europe, s'est félicité le Premier ministre. Pour les personnes prioritaires, les circuits de dépistage seront renforcés. La durée d'isolement est ramenée de 14 à 7 jours. Le Conseil de défense a acté le recrutement supplémentaire de 2 000 personnes au sein de l'Assurance maladie et des Agences régionales de Santé pour réaliser le traçage. Pour finir, le Conseil de défense a porté à 42 le nombre de départements en rouge.



