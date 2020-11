Conseil de défense sanitaire : que prévoit le gouvernement ?

Le déconfinement se fera en effet par paliers. Le commerce en sera le premier. La réouverture de ce secteur fait partie des sujets de discussion dans ce nouveau conseil de défense. D'ailleurs, les commerçants font pression pour le faire le plus vite possible. Il y a également la question des conditions de déplacements. Tout va être étudié jusqu'au dernier moment. Par ailleurs, le président de la République espère donner plus de visibilité sur les fêtes de fin d'année, mais cela dépend notamment de l'évolution et du bilan de l'épidémie de coronavirus.