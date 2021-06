Conseil de défense sanitaire : quels sont les derniers arbitrages en vue ?

Notre journaliste Marie Chantrait est en direct de l'Elysée. Elle nous dévoile des informations sur le Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu ce mercredi matin. Une question interpelle alors aujourd'hui : faut-il lâcher du lest un peu plus tôt que prévu ?

Le Conseil de défense sanitaire de ce mercredi a duré un peu plus longtemps que prévu pour les derniers arbitrages. La situation semble avoir bougé avec la question du couvre-feu notamment s'il faut avancer l'étape du 30 juin. Cela implique d'avancer le couvre-feu, instauré aujourd'hui à 23 heures. Des élus et des professionnels de la restauration le réclament et certains médecins actent que c'est plus que nécessaire. Il ne reste donc plus maintenant que la question de la date. Lundi 21 juin, jour de fête de la musique, semble être privilégié. Il y a également le 23 juin, date du troisième match de l'Équipe de France face au Portugal à l'Euro. La question du port du masque en extérieur et sa fin a aussi été débattue. Aura-t-on une date précise dans les prochaines minutes ?