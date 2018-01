VIDÉO - Corbière critique les "62.000 euros gagnés" par Pénicaud grâce à la réforme de l’ISF

62.000 euros : le chiffre provient d’estimations publiées mardi par nos confrères de Libération. Selon le quotidien, qui a demandé à un avocat fiscaliste d’évaluer l’impact de transformation de l’ISF en IFI pour les membres de l’équipe d’Edouard Philippe, l’ancienne patronne de Business France serait ainsi la mieux lotie.





Avec 7,7 millions d’euros de patrimoine, dont 5,9 millions en liquidités et en contrats d’assurance-vie, non comptés dans le nouveau IFI, la personnalité la plus riche du gouvernement passerait même en dessous du seuil de déclenchement de l’impôt. Un "privilège" auquel n’aurait pas (totalement) droit Nicolas Hulot, deuxième ministre le plus fortuné. Passant de 20.000 euros sous l'ISF à 8.500 euros avec l'IFI, le ministre de la Transition écologique et solidaire continuera à être taxé en raison de ses trois propriétés.